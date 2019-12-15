Тарасова: Загитова не вернется

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала комментарий по поводу недавнего заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой, передает ТАСС.

Напомним, что 13 декабря 17-летняя фигуристка заявила, что приостанавливает спортивную карьеру с целью «подтянуть» некоторые элементы, в том числе ультра-си.

Тарасова уверена, что эта пауза очень скоро станет точкой. Тренер отметила, что Загитова не оставит фигурное катание, а будет выступать в ледовых шоу, которые также требуют подготовки. Одно из таких шоу ставит Татьяна Навка.

«Вернется Алина или нет – глупый вопрос. Надежды юношей питают.

Она еще маленькая и не научилась врать, так что мы поняли, о чем она говорит. Мы ее услышали. и желаем ей лишь счастья. Конечно, она не вернется, я так думаю», — заявила Тарасова.

Ранее Навка раскрыла причину остановки карьеры Загитовой.