Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная России по биатлону взяла серебро в эстафете на этапе Кубка мира в австрийской Хохфильцене.

Команда, в составе которой выступили Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт, прошла дистанцию за 1 час 10 минут и 12,9 секунды, использовав пять дополнительных патронов. Победу одержали представительницы Норвегии (1:10.04,7, один штрафной круг + семь дополнительных патронов). Третье место заняли швейцарские биатлонистки (+1.04,1, 1+9).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Александр Логинов взял бронзу в спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен

Женщины. Эстафета

1. Норвегия — 1:10.04,7 (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов).

2. Россия — +8,2 (0+5)

3. Швейцария — +1.04,1 (1+9)