Лукашенко отреагировал на решение WADA в отношении России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

Россия на ближайшие четыре года лишена права выступать на крупных международных соревнованиях и принимать у себя мировые турниры. В их число входят Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.

«Порой ни за что начинают гнобить российских спортсменов, которые «чистые» и никогда не видели допинга», — проводи слова Лукашенко пресс-служба главы государства.

«Чистым» российским спортсменам будет разрешено выступать под нейтральным флагом без какой-либо национальной атрибутики.

Ранее в МИД выступили против политизации спорта.