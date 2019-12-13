Лукашенко отреагировал на решение WADA в отношении России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Россия на ближайшие четыре года лишена права выступать на крупных международных соревнованиях и принимать у себя мировые турниры. В их число входят Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.
«Порой ни за что начинают гнобить российских спортсменов, которые «чистые» и никогда не видели допинга», — проводи слова Лукашенко пресс-служба главы государства.
«Чистым» российским спортсменам будет разрешено выступать под нейтральным флагом без какой-либо национальной атрибутики.