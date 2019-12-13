Госкорпорация получит более 75% акций ЦСКА

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что государственная корпорация конвертирует в акции долг футбольного ЦСКА и получит более 75% акций клуба.

Шувалов напомнил, что долг был получен ЦСКА для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр.

«Для себя мы это рассматриваем, и так сегодня докладывали на набсовете, как временную меру для того, чтобы дать возможность развиваться клубу», — цитирует председателя ВЭБ.РФ ТАСС.

Он добавил, что госкорпорация в течение ближайших трех лет рассчитывает привлечь инвесторов.

Ранее сообщалось, что президент ЦСКА Евгений Гинер был дисквалифицирован на три месяца и год условно, а также получил штраф размером в 1 млн рублей.