Россиянка Миронова взяла бронзу в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Российская биатлонистка Светлана Миронова стала третьей в спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Спортсменка прошла дистанцию за 21 минуту 44,8 секунды и допустила один промах. Победу одержала итальянка Доротея Вирер (21.26,5; один промах), второй стала представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд (+5,9; 0).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что третий этап Кубка мира по биатлону пройдет в намеченные сроки.

Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен

Женщины. Спринт

1. Доротея Вирер (Италия) — 21.26,5 (1);

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +5,9 (0);

3. Светлана Миронова (Россия) — +18,3 (1).