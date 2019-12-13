Россиянка Миронова взяла бронзу в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Российская биатлонистка Светлана Миронова стала третьей в спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Спортсменка прошла дистанцию за 21 минуту 44,8 секунды и допустила один промах. Победу одержала итальянка Доротея Вирер (21.26,5; один промах), второй стала представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд (+5,9; 0).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что третий этап Кубка мира по биатлону пройдет в намеченные сроки.
Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен
Женщины. Спринт
1. Доротея Вирер (Италия) — 21.26,5 (1);
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +5,9 (0);
3. Светлана Миронова (Россия) — +18,3 (1).