Хабиб дал совет Роналду

Чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов дал совет португальскому нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает «Спорт-Экспресс».

Российский спортсмен давно дружит с футболистом. Нурмагомедов является давним поклонником мадридского «Реала», за который Роналду выступал с 2009 по 2018 год.

Боец отметил, что в любом спорте самое важное — это вовремя закончить.

«Мой совет и ему, и себе — вовремя оставлять. По физической подготовке я у него советов не спрашивал, я себя хорошо чувствую», — заявил он.

В 2020 году Нурмагомедов проведет поединок против Тони Фергюсона.

Ранее Хабиб назвал сроки начала подготовки к бою с Фергюсоном.