Загитова поучаствовала в репетиции шоу Навки
Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в репетиции шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», передает РИА «Новости».
Спортсменка выступит в шоу после первенства России по фигурному катанию, которое пройдет в Красноярске с 26 по 28 декабря.
В финале Гран-при, который прошел в Турине, Загитова заняла шестое место. Она отказалась от участия в показательных выступлениях из-за травмы бедра.
Ранее известный хореограф Илья Авербух заявил, что Загитовой нужно отказаться от участия в ледовых шоу.
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Алина на репетиции к шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» ❤️⠀ ⠀ ⠀ Инстаграм:⠀ @alex_dony09⠀ ⠀ «Красавица, умница, спортсменка, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию-Алина Загитова @azagitova ������»⠀ ⠀ ⠀ ⠀ —————————⠀⠀⠀ #АлинаЗагитова #AlinaZagitova ⠀⠀⠀⠀ #ザギトワ #アリーナザギトワ