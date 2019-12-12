Загитова поучаствовала в репетиции шоу Навки

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в репетиции шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», передает РИА «Новости».

Спортсменка выступит в шоу после первенства России по фигурному катанию, которое пройдет в Красноярске с 26 по 28 декабря.

В финале Гран-при, который прошел в Турине, Загитова заняла шестое место. Она отказалась от участия в показательных выступлениях из-за травмы бедра.

Ранее известный хореограф Илья Авербух заявил, что Загитовой нужно отказаться от участия в ледовых шоу.