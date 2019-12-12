Черчесов поделился мнением относительно травли Дзюбы

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные высказывания со стороны болельщиков в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.

Специалист отметил, что эта ситуация никак не сказалась на сборной.

«Он опытный футболист и сформировавшийся человек. Сыграл пару игр за «Зенит» и только потом спокойно всем ответил. А вот способна ли эта травля на него повлиять? Некоторые моменты могут повлиять на любого. Но так как мы рядом, свою обязательную программу должны выполнить. Если видим, что ситуация неправильная — можно позвонить. Из этой ситуации всем нужно выходить достойно. Верю, что все встанет на правильные рельсы и станет как прежде...

Лично я стараюсь всегда с пониманием относиться к вопросам, связанным с фанатами. Однако они не могут всей информации знать», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

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