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Анна Чиповская рассказала об ограничениях в еде

Актриса Анна Чиповская отказалась от пиццы по ночам после 35 лет

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анна Чиповская призналась, что ограничивает себя в питании. Об этом сообщает Voice.

Чиповская рассказала, что с возрастом начала следить за тем, что ест.

«Самоограничения в еде, конечно, присутствуют. После 35 лет пиццу уже не нужно жрать на ночь», — поделилась артистка.

Анна Чиповская дебютировала в кино в 2003 году в сериале «Операция «Цвет нации». Она получила первую популярность после выхода фильма «Елки-2». В ее фильмографии более 60 работ.

Чиповская снималась в таких проектах, как «Я тебя люблю — Je t'aime», «Последний министр», «Оттепель», «Пассажиры», «Псих», «Любви не бывает?», «Хоккейные папы».

В июне 2023 года Анна Чиповская тайно вышла замуж и опубликовала первые фото со свадьбы. 16 июня Анна Чиповская отметила 37-летие. В свой день рождения актриса решила вспомнить, как прошел очередной год ее жизни, и опубликовала соответствующий пост в социальных сетях.

«Все, что спасало этот год», — написала она под серией памятных снимков, сделанных в период с прошлого лета.

Ранее Анна Чиповская рассказала, как музыка помогает ей вжиться в роль.

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