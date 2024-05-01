Адвокат предположил, почему в Дубае закрыли дело Промеса

Адвокат Игорь Бушманов выдвинул предположение, почему в Дубае было принято решение закрыть дело нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса о ДТП. Его слова приводит РИА Новости.

«Промес мог возместить ущерб и, соответственно, примириться с потерпевшей стороной. На этом основании дело будет закрыто. Либо ему был назначен административный штраф, который он выплатил», — сказал Бушманов.

2 мая в ОАЭ состоится первое заседание об экстрадиции футболиста в Нидерланды для отбывания наказания по двум уголовным делам.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее в «Спартаке» высказались о возвращении Промеса.