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Парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах

Парламент Грузии принял во втором чтении закон об иностранном влиянии

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«Газета.Ru»

Парламент Грузии принял во втором чтении закон «О прозрачности иностранного влияния» . Об этом сообщает Newsgeorgia.

«За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня.

Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

1 мая в парламенте Грузии перед началом пленарного заседания, где должен был обсуждаться законопроект об иностранных агентах, произошла драка между представителями оппозиции и правящего большинства.

Инцидент начался с обвинения со стороны оппозиции в адрес власти по поводу действий спецназа, из-за которых пострадал глава оппозиционного политического объединения «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.

Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что этот закон направлен на защиту Грузии от украинизации. По его словам, республика несколько лет назад находилась под угрозой смены правительства из-за деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО) и могла оказаться в положении «хуже, чем на Украине». При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иностранных агентах.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал предателем президента страны Саломе Зурабишвили.

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