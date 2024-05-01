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Врач рассказал, как повысить качество сна для профилактики деменции

Daily Mail: увеличение продолжительности глубокого сна защищает от деменции

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Shutterstock

Более длительное нахождение в состоянии глубокого сна (также называемого медленным) снижает вероятность развития деменции благодаря усилению способности мозга самоочищаться от токсичных белков. Об этом британский врач Майкл Мосли рассказал изданию Daily Mail.

Врач объяснил, что качество сна человека естественным образом снижается с возрастом. При этом сокращается продолжительность важной фазы сна, называемой медленной или глубокой. При медленном сне уменьшается частота дыхания и сердцебиения, расслабляются мышцы и замедляются движения глаз. Именно в период глубокого сна организм и физические силы человека восстанавливаются.

По словам Мосли, при погружении в глубокий сон особая мозговая жидкость (ликвор) более эффективно очищает мозг человека от конечных продуктов клеточного метаболизма и токсичных белков (амилоидных и Тау). Это способствует сохранению и повышению когнитивных функций во время бодрствования.

Чтобы снизить риск развития деменции, фазу глубокого сна нужно продлить до двух часов. Врач уточнил, что повышению качества сна способствует физическое утомление (достигаемое путем увеличения повседневной подвижности и выполнения упражнений), четкий режим ночного отдыха, прохладная и темная обстановка в комнате, а также отказ от гаджетов и просмотра телевизора перед сном.

Употребление правильных продуктов в течение дня (особенно тех, что богаты клетчаткой и белком), также способствует глубокому сну. При этом вечерних и ночных перекусов лучше избегать.

Ранее были названы люди, которые входят в группы риска развития деменции.

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