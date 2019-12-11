Колобков высказался о решении России оспорить санкции WADA

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение России оспорить санкции Всемирного антидопингового агенства (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS), передает ТАСС.

9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года. Российские атлеты смогут выступать только под нейтральным флагом.

«Я считаю, что все основания для оспаривания решения есть, потому что наши эксперты представили свою позицию, они имеют такую же базу данных, как у WADA», — заявил он.

Примечательно, что на Олимпиаду и другие международные старты смогут попасть только «чистые» спортсмены — атлеты, которые не были замешаны в допинговых скандалах, чьи имена не упоминались в различных докладах.

Ранее в Совете Федерации предложили провести собственные Олимпийские игры.