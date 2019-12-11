Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Монреалю»
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» дома проиграл «Монреаль Канадиенс».
Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в этом матче отметился результативной передачей.
Как итог, «пингвины» потерпели первое поражение после серии из трех побед подряд.
НХЛ — регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:4
1:0 — Гюнцель (Раст, Малкин) – 02:59' (5x5),
1:1 — Татар (Галлахер, Дано) – 32:24' (5x4),
1:2 — Армиа (Питри) – 36:17' (5x5),
1:3 — Уэбер (Лехконен, Армиа) – 39:45' (5x5),
1:4 — Галлахер (Татар, Уэбер) – 58:21' (en).