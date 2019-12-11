Главный тренер «Зенита» подвел итоги выступления в Лиге чемпионов

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выступления своей команды в групповом этапе Лиге чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, семь очков, которые смогли набрать сине-бело-голубые, являются вполне достойным результатом.

«К сожалению, набранных нами очков не хватило для выхода в евровесну. Чем громче сейчас говорить, тем больше внимания эти слова принесут.

Все было в наших руках, но мы этим не сумели воспользоваться. Значит, что мы в данный момент не готовы к такой борьбе», — сказал наставник петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак не считает катастрофой вылет своей команды из Лиги чемпионов.