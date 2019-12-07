Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов

Российская фигуристка Алена Косторная идеально исполнила произвольную программу в финале Гран-при.

Выступая под саундтрек к саге «Сумерки», ученица Этери Тутберидзе показала каскад тройной аксель + двойной тулуп, сольный тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, каскады тройной флип + тройной тулуп и тройной флип + ойлер + тройной сальхов, а закончила программу сольным тройным лутцем.

Судьи оценили прокат Косторной в произвольном номере на 162,14 балла, а в сумме — 247,59. Это новый мировой рекорд по сумме баллов в женском одиночном катании.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова упала с четверного флипа во время своей произвольной программы в финале Гран-при.