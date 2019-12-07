Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип.

Выступая в финале Гран-при под саундтрек к сериалу «Игра престолов», ученица Этери Тутберидзе упала с четверного тулупа, а также слишком рано раскрылась в воздухе при исполнении четверного сальхова, недокрутив нужное количество оборотов.

Однако ей удалось чисто показать четверной лутц, а также каскады четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, двойной аксель + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп.

За свое выступление в произвольной программе Трусова получила 161,73 балла, в сумме — 233,18.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее двукратный чемпион мира, американский фигурист Нэйтан Чен оценил технический контент Трусовойhttps://www.gazeta.ru/sport/news/2019/12/07/n_13786148.shtml.