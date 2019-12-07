Фигуристка Косторная завоевала золото финала Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото в финале Гран-при в Турине.
По сумме двух программ спортсменка набрала 247,59 балла, установив рекорд мира по сумме баллов. Второе место заняла ее соотечественница Анна Щербакова (240,92), третьей стала еще одна представительница России Александра Трусова (233,18).
Россиянка Алина Загитова (205,23) заняла последнее, шестое место.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, заняли четвертое место в финале Гран-при в Турине.
Фигурное катание. Гран-при. Финал
Женщины
1. Алена Косторная (Россия) — 247,59.
2. Анна Щербакова (Россия) — 240,92.
3.Александра Трусова (Россия) — 233,18...
6. Алина Загитова (Россия) — 205,23.