Фигуристы Степанова и Букин заняли четвертое место в финале Гран-при

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, заняли четвертое место в финале Гран-при в Турине.

По сумме двух программ спортсмены получили 204,88 балла. Золото завоевали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (219,85), второе место заняли представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (210,68), третьими стали их соотечественники Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью (207,93).

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (203,39) заняли шестое место.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, выступающие в танцах на льду, заняли третье место в финале юниорского Гран-при, который проходит в Турине.

Фигурное катание. Гран-при. Финал

Танцы на льду

1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 219,85.

2. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) — 210,68.

3. Мэдисон Хуббелл / Закари Донохью (США) — 207,93.

4. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 204,88...

6. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 203,39.