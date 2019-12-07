Американец Нэйтан Чен выиграл финал Гран-при с двумя мировыми рекордами

Американский фигурист Нэйтан Чен победил в финале Гран-при и установил два мировых рекорда.

В своей произвольной программе под «Rocket Man» Элтона Джона спортсмен исполнил пять четверных прыжков – флип в каскаде с тройным тулупом, лутц, тулуп в каскаде с тройным флипом, сальхов и сольный тулуп.

Также фигурист показал тройной аксель и комбинацию тройной лутц + тройной тулуп, не допустив ошибок ни на одном элементе.

За произвольную программу Чен получил 224,92 балла, в сумме — 335,30.

Таким образом, американец обновил два собственных мировых рекорда — по баллам в произвольном номере (раньше лучшим достижением было 216,02) а также по сумме (предыдущий рекорд — 323,42).

В финале Гран-при Чен превзошел своего ближайшего преследователя — Юдзуру Ханю — на 44 балла. Тот набрал в сумме 291,43.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее сообщалось, что Александр Самарин дважды ошибся в финале Гран-при.