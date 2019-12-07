Краснодарские фанаты покинут стадион на 30-ой минуте игры с ЦСКА

Фанаты футбольного клуба «Краснодар» присоединятся к общероссийской акции протеста, инициатором который стали болельщики столичного «Спартака», и покинут матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА на 30-ой минуте игры. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на заявление группы SS-15.

В заявлении актива краснодарских болельщиков говорится о поддержке притесненных фанатов самого титулованного клуба страны.

«У беды нет цветов, поэтому мы выражаем солидарность с пострадавшими болельщиками и призываем всех покинуть матч против московского ЦСКА на 30-ой минуте» — заявляют фанаты.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА присоединятся к акции протеста, которая проходит среди активных групп поддержки в матчах 19-го тура РПЛ.