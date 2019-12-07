Руководитель фан-сектора «Спартака» обвинил Дзюбу в лицемерии

Руководитель фан-сектора московского «Спартака» Валерий Бевз (Валера Амиго) обвинил 31-летнего форварда петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу в лицемерии. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, негатива со стороны трибун в адрес лучшего бомбардира чемпионата России было бы гораздо меньше, если бы он объяснился и извинился за свой трансфер в стан сине-бело-голубых в 2015 году.

«Когда он планировал продлить контракт со «Спартаком», то говорил, что сделает это без проблем. А когда через две недели ему принесли контракт на $500 тысяч больше, то он сразу ушел в «Зенит». Если бы он извинился за этот уход, то многие бы его поняли», — сказал Бевз.

Ранее сообщалось, что Валерий Бевз (Валера Амиго) призвал психиатров разобраться с директором Большого Московского цирка Эдгардом Запашным.