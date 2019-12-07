Тутберидзе прокомментировала победу Валиевой в финале Гран-при
Именитый российский тренер Этери Тутберидзе прокомментировала выступление Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, передает Sport24.
Валиева, которая только недавно восстановилась после перелома, выиграла золотую медаль, а Усачева стала третьей.
«Закончился первый вид. Рисовали теми красками, которые у нас были», — написала Тутберидзе в своем Instagram.
Во взрослом финале Гран-при за медали борются сразу четыре воспитанницы тренера — Алена Косторная, Алина Загитова, Анна Щербакова и Александра Трусова.
Ранее сообщалось, что Трусова не жалеет о попытке исполнить тройной аксель.