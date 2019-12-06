Косторная лидирует после короткой программы в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы в финале Гран-при в Турине.
Спортсменка получила за свое выступление 85,45 балла. Второе место занимает ее соотечественница Алина Загитова (79,60), третьей идет еще одна представительница России Анна Щербакова (78,27).
Россиянка Александра Трусова (71,45) располагается на пятой строчке.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Произвольные выступления фигуристки представят 7 декабря.
Ранее сообщалось, что Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при.