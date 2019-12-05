Упавшая с большой высоты гимнастка Асонова поведала о своем состоянии

Российская гимнастка Евгения Асонова, пострадавшая после падения с восьмиметровой высоты на соревнованиях в Латвии, рассказала о своем самочувствии. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, она в настоящее время находится в Москве на реабилитации и не может двигаться.

«Я уже в России, прохожу реабилитацию. Дальнейшие операции мне не потребуются. В данный момент я не могу двигаться. Длительный период времени мне придется находиться в горизонтальном положении», — сказала Асонова.

Тренер спортсменки заявила о том, что у ее подопечной сломаны два позвонка: 1-й поясничный и 12-й грудной.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию.