В РУСАДА хотят отстранить тренерский состав сборной по легкой атлетике

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус составил список первоочередных антикризисных мер, которые, по его мнению, необходимы для восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Об этом сообщает Sport24.

В документе отмечается, что в агенстве должна быть создана экспертная группа, которая проведет внутреннее расследование по делу Лысенко, скандалам с запрещенным сотрудничеством с тренерами в Чувашии и другими критическим делам.

Помимо этого, упоминается отстранение в полном составе тренерского состава национальной сборной России по легкой атлетике.

Напомним, что ноябре комитет по соответствию Всемирного антидопингового агенства (WADA) рекомендовал дисквалифицировать РУСАДА. Таким образом, отечественные спортсмены могут на четыре года лишиться возможности выступать на международных соревнованиях.

Ранее было опубликовано откровение осужденного друга Мамаева.