«Монако» Головина обыграл «Тулузу» в матче чемпионата Франции
«Монако» обыграл «Тулузу» в матче 16-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в Тулузе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Виссам Бен-Йеддер и Желсон Мартинш. У хозяев мяч забил Яя Саного.
Для «Тулузы» это поражение стало шестым кряду в чемпионате Франции.
Ранее сообщалось, что российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут.
Франция. Лига 1. 16-й тур
«Тулуза» (Тулуза) — «Монако» (Монако) — 1:2
Голы: 0:1 — Бен-Йеддер, 5 (пенальти); 1:1 — Саного, 40 (пенальти); 1:2 — Мартинш, 84.