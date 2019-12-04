«Монако» Головина обыграл «Тулузу» в матче чемпионата Франции

«Монако» обыграл «Тулузу» в матче 16-го тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в Тулузе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Виссам Бен-Йеддер и Желсон Мартинш. У хозяев мяч забил Яя Саного.

Для «Тулузы» это поражение стало шестым кряду в чемпионате Франции.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

Франция. Лига 1. 16-й тур

«Тулуза» (Тулуза) — «Монако» (Монако) — 1:2

Голы: 0:1 — Бен-Йеддер, 5 (пенальти); 1:1 — Саного, 40 (пенальти); 1:2 — Мартинш, 84.