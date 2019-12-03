Егоров подтвердил нахождение Тедеско в комнате судей на матче с «Зенитом»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско действительно заходил в комнату арбитров после матча красно-белых с петербургским «Зенитом».

По информации Sport24, наставник появился в судейской комнате с разрешения главного арбитра матча Виталия Мешкова, так как хотел лично обсудить спорные моменты матча.

Также Егоров отметил, что служба безопасности стадиона не выводила Тедеско из комнаты судей, а появление в ней тренера не запрещено регламентом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, что в матче 18-го тура РПЛ «Зенит» обыграл на своем поле «Спартак» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит поведение Тедеско после матча «Зенит» — «Спартак».