19 фанатов «Спартака» оштрафованы за мелкое хулиганство
Задержанные в Санкт-Петербурге болельщики «Спартака» получили штрафы за мелкое хулиганство, сообщает Sport24.
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга 2 декабря принял решение оштрафовать 19 фанатов московского клуба на 500 рублей по статье «мелкое хулиганство». Сообщалось, что болельщики были задержаны после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».
Матч завершился победой петербургского клуба со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге эвакуируют суды в день рассмотрения дел фанатов «Спартака».