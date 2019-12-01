Главный тренер «Зенита» попросил уважительно относиться к Дзюбе

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак попросил уважительно относиться к 31-летнему форварду сине-бело-голубых Артему Дзюбе. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

По его словам, болельщики всегда имеют право высказывать свое недовольство, но не переходить границ.

«Мы не обращаем внимание на внешний фон, лишь концентрируемся на футболе. Фанаты часто бывает чем-либо недовольны, но это не повод переходить к оскорблениям. Давайте друг друга уважать», — сказал Семак.

Ранее сообщалось, что известный актер и шоумен Сергей Белоголовцев высказал свое мнение по поводу оскорблений Дзюбы.