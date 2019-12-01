Фанаты «Спартака» заявили о массовых задержаниях перед матчем с «Зенитом»

Болельщики московского «Спартака» сообщили о массовых задержаниях в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Информация об этом появилась в Twitter.

Напомним, что матч пройдет сегодня, 1 декабря, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отмечается, что задержания происходят без объяснений.

Ранее экс-тренер сборной России высказался о работе немецкого специалиста Доменико Тедеско в «Спартаке».