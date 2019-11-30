Глушаков не помог «Ахмату» обыграть «Рубин»
«Ахмат» и «Рубин» сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:1.
Счет в этой встрече октрыл Денис Глушаков на 31-й минуте. Примечательно, что для полузащитника этот гол стал дебютным за «Ахмат».
На 90+3 минуте Хвича Кварацхелия сравнял счет, вырвав для команды ничью.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее стали известны составы «Ахмата» и «Рубина» на матч РПЛ.
Чемпионат России. 18-й тур
«Ахмат» — «Рубин» — 1:1
Голы: 1:0 — Глушаков, 31; 1:1 — Кварацхелия, 90+3.