UFC подтвердил возвращение Макгрегора в октагон
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведет поединок против американца Дональда Серроне.
«Конор подписал контакт, Серроне готов провести бой», — приводит слова Уайта ESPN.
Поединок должен пройти 18 января на турнире UFC 246, который пройдет в Лас-Вегасе.
Последний бой ирландского экс-чемпиона прошел в 2018 году. Тогда он уступил в титульном бою россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде.