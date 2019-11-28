UFC подтвердил возвращение Макгрегора в октагон

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведет поединок против американца Дональда Серроне.

«Конор подписал контакт, Серроне готов провести бой», — приводит слова Уайта ESPN.

Поединок должен пройти 18 января на турнире UFC 246, который пройдет в Лас-Вегасе.

Последний бой ирландского экс-чемпиона прошел в 2018 году. Тогда он уступил в титульном бою россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде.

Ранее Макгрегор рассказал, с кем хочет сразиться.