Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Известны имена футболистов, которые номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, сообщает Sport24.

После пятого тура группового этапа претендентами стали нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Баварии» Роберт Левандовски, игрок «Интера» Ромелу Лукаку и вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас.

«Барселона» с Месси в составе обыграла «Боруссию» со счетом 3:1, «Бавария» оказалась сильнее «Црвены Звезды — 6:0 (Левандовски забил четыре мяча), «Интер» одолел «Славию» с результатом 3:1 (Лукаку оформил гол и отдал результативную передачу), «ПСЖ» сыграл вничью с «Реалом» (2:2).

Ранее наставник «РБ Лейпциг» стал самым молодым тренером, вышедшим в плей-офф ЛЧ.