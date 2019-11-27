Покер Левандовского помог «Баварии» разгромить в гостях «Црвену Звезду»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» дома крупно проиграла «Баварии».
Встреча в Белграде завершилась победой гостей — 6:0.
У победителей покер оформил Роберт Левандовски. Еще по гголу на свой счет записали Леон Горецка и Корентин Толиссо.
Стоит отметить, что «Бавария», как и «Тоттенхэм Хотспур», уже оформила досрочный выход в плей-офф.
Лига чемпионов. Группа B. 5-й тур
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Бавария» (Германия) — 0:6
Голы: 0:1 — Горецка – 14', 0:2 — Левандовски – 53' (пен), 0:3 — Левандовски – 60', 0:4 — Левандовски – 64', 0:5 — Левандовски – 67', 0:6 — Толиссо – 89'.