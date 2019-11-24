Панарин возглавил гонку бомбардиров НХЛ в сезоне-2019/20 среди россиян

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:6.

Стоит отметить, что значимый вклад в победу гостей внес российский форвард команды Артемий Панарин. Он забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу, таким образом возглавив гонку бомбардиров НХЛ в сезоне-2019/20 среди россиян. В активе Панарина стало 27 (12+15) очков в 21 матче.

На втором месте рейтинга расположился нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, на счету которого 26 (11+15) баллов в 23 матчах.

Замыкает тройку лучших отечественных игроков НХЛ капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший 15 шайб и отдавший десять голевых пасов в 25 матчах нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча с «Анахаймом».