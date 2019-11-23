«Локомотив» победил в гостях «Тамбов» в матче 17-го тура РПЛ

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Столичный «Локомотив» победил в гостях «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:3.

Дублем в составе победителей отметился польских хавбек Гжегож Крыховяк, еще один мяч в собственные ворота забил Одесойе Ойеволе.

После этой игры подопечный Юрия Семина набрали 34 очка и закрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что руководитель пресс-службы махачкалинского «Анжи» Сергей Расулов высказался по поводу информации об аресте имущества клуба