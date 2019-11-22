Миранчук попал на обложку итальянского издания Tuttosport
Итальянское издание Tuttosport поместило на обложку нового номера полузащитника столичного «Локомотива» Алексея Миранчука.
Фото обложки журнала опубликовано в Twitter.
Напомним, что в последнее время активизировались слухи, которые отправляют 24-летнего полузащитника в туринский «Ювентус». За две игры группового этапа Лиги чемпионов против «бьянконери» Миранчук сумел дважды поразить ворота команды Маурицио Сарри.
Ранее сообщалось, что полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков мечтает возглавить московский «Спартак»
La prima pagina di #Tuttosport ⤵️— Tuttosport (@tuttosport) 22 ноября 2019 г.
- La #Juve russa: bloccato #Miranchuk
- #Izzo, clausola #Toro. D'Ambrosio: che inter!
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