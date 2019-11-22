Два очка Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения «Айлендерс»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/611/12239611/1-pic905-895x505-62748.jpg">

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Выявить победителя в основное время команды не смогли, а в овертайме сильнее оказались «Айлендерс», победную шайбу забросил Брок Нельсон.

Российский нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин набрал в матче две очка — он открыл счет в матче, а затем выступил ассистентом.

Ранее сообщалось, что передача Свечникова не помогла «Каролине» уйти от поражения от «Филадельфии».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:3 (ОТ)

0:1 — Малкин (Гюнцель, Марино), 01:04;

1:1 — Мейфилд (Барзал), 15:12;

1:2 — Раст, 21:09;

2:2 — Бовиллье (Брассар, Пулок), 31:38;

3:2 — Нельсон (Бовиллье, Барзал), 55:08;

3:3 — Хёрнквист (Малкин, Дюмулен), 59:30;

4:3 — Нельсон (Барзал), 64:16.