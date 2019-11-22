Загитова рассказала о самом сложном моменте в карьере
Олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова в интервью Первому каналу рассказала, какой момент в ее карьере был самым сложным.
По признанию спортсменки, которая занимается в группе у именитого российского специалиста Этери Тутберидзе, самым сложным в ее карьере стал сезон после Олимпийских игр.
«Я вообще не понимала, что со мной происходит. Просто сидела и думала: «Что? Реально? Это происходит со мной?» На первом турнире в том сезоне я выступила хорошо, а потом у меня почему-то начался спад», — заявила она.
Также фигуристка призналась, что сама в какой-то момент не хотела тренироваться, однако потом смогла найти мотивацию.