В «Локомотиве» отреагировали на новость о трансфере Миранчука в «Ювентус»

Председатель правления московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о договоренности с туринским «Ювентусом» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука в итальянский клуб.

«На заборах много чего пишут», — цитирует Мещерякова «Чемпионат.com».

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 13 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что туринцы договорились о праве первоочередной покупки футболиста летом 2020 года.