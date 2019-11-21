В «Локомотиве» отреагировали на новость о трансфере Миранчука в «Ювентус»
Председатель правления московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о договоренности с туринским «Ювентусом» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука в итальянский клуб.
«На заборах много чего пишут», — цитирует Мещерякова «Чемпионат.com».
В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 13 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что туринцы договорились о праве первоочередной покупки футболиста летом 2020 года.