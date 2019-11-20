Букмекеры оценили перспективы сборной России на чемпионате Европы

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Букмекеры оценили перспективы сборной России на предстоящем чемпионате Европы 2020 года. Об этом сообщает Sport24.

Вероятность победы подопечных Станислава Черчесова на континентальном первенстве оценивается с коэффициентом 64.00.

Фаворитом же на данный момент является сборная Франции, которая в прошлом году стала чемпионом мира. На победу команды Дидье Дешама можно поставить с коэффициентом 4.48

В тройку потенциальных лидеров входят также Бельгия и Англия.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался об оскорблениях со стороны болельщиков в адрес форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы во время заключительного матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино.