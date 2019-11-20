Букмекеры оценили перспективы сборной России на чемпионате Европы
Букмекеры оценили перспективы сборной России на предстоящем чемпионате Европы 2020 года. Об этом сообщает Sport24.
Вероятность победы подопечных Станислава Черчесова на континентальном первенстве оценивается с коэффициентом 64.00.
Фаворитом же на данный момент является сборная Франции, которая в прошлом году стала чемпионом мира. На победу команды Дидье Дешама можно поставить с коэффициентом 4.48
В тройку потенциальных лидеров входят также Бельгия и Англия.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался об оскорблениях со стороны болельщиков в адрес форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы во время заключительного матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино.