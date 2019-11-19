Россиянин Зубов официально включен в Зал хоккейной славы НХЛ

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз» Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы НХЛ.

Официальная церемония с участием россиянина состоялась в Торонто, сообщает пресс-служба лиги.

Стоит отметить, что Зубов пополнил состав «Далласа» в 1996 году и выступал за клуб 12 сезонов, вплоть до возвращения в Россию.

Он является участником трех матчей всех звезд НХЛ (1998, 1999, 2000). В 2013 году Зубов был избран болельщиками «Старз» в символическую сборную всех времен.

В начале ноября 2019 года Зубов вернулся в «Даллас» на должность консультанта генерального менеджера клуба.

Уже 11 ноября «Даллас» вывел из обращения 56-й номер, под которым выступал Сергей.

Ранее нападающий «Вашингтона» прокомментировал плевок в оппонента.