Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» дома победил «Анахайм Дакс» (5:2), передает «Чемпионат».

Капитан столичной команды Александр Овечкин занес себе в актив одну заброшенную шайбу.

Для россиянина этот гол стал 15-м в сезоне-2019/2020. Всего на счету Александра стало 25 (15+10) очков в 23 матчах.

Благодаря этому успеху отечественный хоккеист вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ. Первым остается нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (17 голов), вторым идет форвард «Эдмонтона» Леон Дразайтль (16).

Ранее НХЛ объявила дату внедрения чипированных шайб и трекеров для игроков.