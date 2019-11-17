Глушаков исполнил лезгинку на праздновании свадьбы
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков исполнил лезгинку на праздновании свадьбы своего одноклубника, Магомеда Митришева. Об этом сообщает Sport24.
На видео, опубликованное в Instagram, видны резкие и быстрые движения экс-игрока сборной России.
Сам Глушаков прокомментировал танец так: «На Кавказе даже во время свадьбы можно потренироваться».
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вышел на второе место по количеству игр во главе национальной команды.