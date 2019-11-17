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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков исполнил лезгинку на праздновании свадьбы своего одноклубника, Магомеда Митришева. Об этом сообщает Sport24.

На видео, опубликованное в Instagram, видны резкие и быстрые движения экс-игрока сборной России.

Сам Глушаков прокомментировал танец так: «На Кавказе даже во время свадьбы можно потренироваться».

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вышел на второе место по количеству игр во главе национальной команды.