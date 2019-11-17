Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон»
«Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов переиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Трэвис Бойд и Ти Джей Оши. У гостей шайбы забросили Чарли Койл и Давид Пастрняк.
Российские форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Аризона Койотс» одержала победу над «Калгари Флэймз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон Брюинз» (Бостон, США) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
1:0 — Койл (Хайнен, Макэвой) — 11:32
1:1 — Бойд (Карлсон, Лайпсик) — 14:27
2:1 — Пастрняк (Макэвой, Крейчи) — 23:30
2:2 — Оши (Кузнецов, Уилсон) — 59:01 (6x5)
2:3 — Врана — 65:00 (ПБ)