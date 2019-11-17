Черчесов рассказал о новом контракте со сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, то новый контракт, предложенный Российским футбольным союзом (РФС), не отличается от действующего.

«Ничего нового в контракте нет. Единственное, что нужно менять — это срок соглашения, рассчитанного до лета 2022 года, так как чемпионат мира — 2022 пройдет зимой. Но я бы не хотел на эту тему говорить больше публично», — цитирует Черчесова ТАСС.

16 ноября сборная России потерпела разгромное поражение от команды Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал успешное выступление вингера команды Эдена Азара в матче с Россией.