Медведев высказался о своих неудачах на турнире в Лондоне

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое неудачное выступление на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, передает Sport24.

Россиянин на турнире провел три матча и проиграл в каждом. В группе он сражался с греческим теннисистом Стефаном Циципасом, испанским спортсменом Рафаэлем Надалем и немцем Александром Зверевым, которого до этого обыграл в финале турнира в Шанхае.

«Честно, последние дни были странными. Наверное, я немного устал от тенниса. Саша — молодец, но все равно я не чувствовал себя в своей тарелке последние пару недель», — заявил Медведев после поражения от Зверева.

Стоит отметить, что на протяжении сезона российский теннисист выходил в шесть финалов подряд и четыре раза выигрывал титулы.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР.