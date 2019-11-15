WADA: изменения в базе лаборатории бросают тень на действующих спортсменов

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Председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что изменения в базе данных московской лаборатории бросают тень не только на завершивших карьеру, но и на действующих российских спортсменов, передает Sportschau.

Напомним, что для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в статусе российская сторона должна была предоставить в полной целостности. В итоге WADA были обнаружены изменения.

«Данные выглядят недостоверными и неполными. К сожалению, это бросает тень на нынешних спортсменов, которые могут быть отлучены от соревнований в том случае, если факты нарушения будут подтверждены.

Если же РУСАДА не примет наши выводы и посчитает их несправедливыми, то дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ожидаю, что исполнительный комитет WADA одобрит рекомендации. Если же возникнут разногласия, то надеюсь, CAS поддержит правила», — заявил функционер.

Ранее шахматист Анатолий Карпов заявил, что WADA нужно пересмотреть список запрещенных препаратов.