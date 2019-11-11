Олимпийский чемпион Елистратов выиграл этап Кубка мира по шорт-треку
Российский шорт-трекист Семен Елистратов одержал победу в соревнованиях на дистанции 1000 метров среди мужчин на этапе Кубка мира, который в настоящее время проходит в канадском Монреале.
Олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Олимпиады — 2018 сумел обогнать двух южнокорейских спортсменов — Пак Ин Укала и Пак Чи Вона.
Итоговое положение в соревнованиях на дистанции 1000 метров среди мужчин.
1. Семен Елистратов (Россия) — 1.29,275
2. Пак Ин Ук (Республика Корея) — 1.29,361
3. Пак Чи Вон (Республика Корея) — 1.29,417.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление на этапе Гран-при в Китае